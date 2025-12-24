張文訂「箱屍案」旅館 預計聖誕節入住3天

專案小組近日對於已身亡的張文案件有最新調查發現，疑似張文曾為第三波攻擊做準備。調查顯示，張文透過訂房網站預訂了距離台北捷運中山站僅4分鐘步程的飯店，預計於12月25日至27日入住3天，但因未完成付款而被取消。專案小組不排除張文可能鎖定聖誕節及跨年期間的人潮進行攻擊。此外，調查也發現張文金流可疑，曾有一筆來源不明的3985元存款，引發調查人員高度關注。

專案小組透過調查張文的電子郵件，發現他曾在訂房網站上預訂大同區巷弄內的一間飯店，計劃於12月25日至27日入住。但因未完成付款而被取消。從地理位置分析，均距離捷運中山站步行僅需4分鐘，而且步行12分鐘即可抵達台北車站，顯示他可能依舊鎖定中山商圈範圍。

值得注意的是，張文預訂的飯店與2018年香港男子陳同佳殺害女友案件中的飯店為同一家。當時陳同佳在房內犯案後，將遺體裝進行李箱棄屍。對此，該飯店業者表示，因為張文的訂單最終未成立，他們並不清楚預訂者的身分。

調查人員為解密張文的行為動機，開始從他的金流及電子設備著手調查。專案小組已經解密張文的其中一台平板，但租屋處的筆電尚未解密。至於在楊梅老家找到的筆電和手機雖已解密，但資料較為陳舊。調查中發現，張文於13日存入3985元，並提領5500元支付房費。這筆存款疑似並非來自其母親，而這筆來源不明的金錢，可能是他執行恐怖計畫的資金來源之一。

沒有工作的張文，生活開銷幾乎都仰賴母親支持，這筆神秘進帳的來源引起專案小組的高度關注，正積極調查這筆資金與其犯案計畫之間的關聯。

