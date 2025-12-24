張文計畫第三波攻擊？ 檢警今赴中山、北車重建現場

27歲兇嫌張文19日於北市展開大規模隨機攻擊，害無辜民眾3死11傷，自己則於犯案後從誠品南西5樓墜落身亡，不少跡象顯示他可能計畫第三波攻擊，案發前一天還曾場勘逃逸和續攻路線，檢警今（24）天上午重回中山商圈以及捷運北車站，利用3D雷射掃描儀重建現場，持續釐清案件細節。

今日檢警前往中山捷運商圈，除了重兵佈署之外，還要進行現場重建，還原張文所有動線路徑與犯罪過程，包含有無共犯協助、計畫中是否還有第三波、第四波攻擊，也必須找出可能藏匿的其他攻擊性武器，因此特別出動3D雷射掃描儀，希望能夠重建現場所有人逃亡的過程，也將從重建路徑中觀察張文到底是怎麼走到通往頂樓的樓梯，以及如何打開頂樓的門，檢方都將持續釐清。

廣告 廣告

值得注意的是，昨天傳出嫌犯電腦裡規劃的整個犯罪程序，其實有寫出最後流程是「1900中山百貨」，甚至25日聖誕節之後的旅館房間都已經訂好，由此可以看出他並沒有輕生意圖，最後並非跳樓自殺，所以針對他可能打算規劃的藏匿地點，以及希望再進行幾波攻擊，檢警都還要進一步的觀察。

除了中山捷運商圈之外，中午北捷北車地下街也正在進行現場重建，如果重建到馬路上就會直接封街，因此建議經過的民眾可先行改道。

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

台北／李若慈 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

張文攻擊案曝警力漏洞！議員揭1小時空窗期 捷警：人力真的有限

3年資助82萬元！張文最大「金主」是媽媽 警續追有無其他金流

余家昶捨命阻止張文 張善政：明年春祭安排入祀桃園忠烈祠