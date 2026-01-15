張文詳列攻擊計畫、時間點 曾帶平板場勘！最新畫面曝

嫌犯張文曾在11月17日到捷運台北車站場勘。（圖／東森新聞）





去年12月19日傍晚男子張文在捷運台北車站和中山站隨機攻擊，共釀成3死11傷，隨後自己也墜樓身亡，今天下午2時北檢舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，張文生前的縝密計畫，事發前約一個月還帶著平板到台北車站場勘。

今日記者會中揭露張文在雲端硬碟中所留存的攻撃計畫書，檔名為「2025/12」，檔案是在2025年10月5日建立，至同年12月16日陸續編輯或瀏覽，共計61筆，計畫中清楚規畫，清晨6時至上午11時補充睡眠，中午吃完午餐後，再花2個半小時整裝複習，並詳列離開飯店最晚時間是15時45分，接著移動到中山區林森北路縱火，隨後再花15分鐘移動到租屋處，在租屋處縱火後移動至台北車站，還細心花費25分鐘待命及簡易偵查才展開攻擊，接著移動到中山區飯店，經簡易偵查後於中山站百貨進行攻擊。

而張文心思似乎相當縝密，針對在攻擊的時間還列出兩版時間軸，不過整份計畫書就只列到12月19日晚間為止，並無後續攻擊計畫。

張文除了制定縝密攻擊計畫書，期間還搜尋相關「警察局」、「消防局」、「臺北火車站 板南線 平面圖」，並下載「捷運台北車站立體導覽圖」電子檔，在地圖上標示預計投放煙霧彈、凝固式汽油彈的位置，進而編輯攻擊計畫書。

令人毛骨悚然的是，張文早在事發前約一個月的11月17日就親自實際探勘現場路線、觀察人流，註記犯案縱火或丟擲煙霧彈與汽油彈的位置，並規劃攻擊計畫書的時序計畫，並編輯攻擊計畫書的工具清單、數量，最後於16日晚間11時56分許最後瀏覽攻擊計畫書內容。

