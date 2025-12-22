張文詳細金流曝光 保全離職1年半「僅媽媽每季匯3萬」

即時中心／徐子為報導

台北捷運與中山商圈19日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。今（22）天金融機構上班，警方續追兇手張文的金流；經調閱初步清查，他中華郵政帳戶金流沒有異狀，大多用來繳房租，且除了他母親每季匯3萬外，沒有其他異常金流匯入。

張文2022年因酒駕被軍方汰除後，2023年6月起至2024年6月止，在某大型保全公司擔任保全，月薪約3萬9000元，若有加班和津貼，月薪則可破4萬，但他只任滿1年便申請離職，此後就沒有無薪資申報紀錄。



媒體《自由時報》報導指出，張文主要使用的金融機構為中華郵政，警方清查他從過去2年帳戶金流，他在去年初帳戶內原有9萬多元，應是他當保全時的薪水存款。他母親從去年初開始，於每年1月、4月、7與10月，每季匯3萬元，除了他母親以外，尚無發現有其他人匯款到他郵局帳戶。



據悉，張文郵局帳戶支出，今年每月僅定期匯出1.7萬元房租。他名下還有一張郵局的簽帳金融卡，主要用來支付網上小額消費，警方不排除他就是用這張卡，在線上平台上購買相關犯案裝備。



另外，警方還發現，近2年來張文的郵局帳戶，常有不定期、不定額現金存入，金額從數千元至1萬多元不等，最高不超過2萬元，總共14次。



警方研判，張文從今年開始，每月要負擔1.7萬元房租，他母親平均每月贊助1萬元，他應打零工、以現金方式領取薪水，才能負擔額外7千元房租與生活開銷。



就現有資料研判，張文的金流紀錄並無特殊異常狀況；他在11月初時，帳戶只剩下5千多元，犯案前一天，帳戶只剩39元。



警方表示，除了郵局外，不排除張文還有其他金融機構帳戶或信用卡，正全力釐清中。





