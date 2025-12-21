張文誠品內殺紅眼！ 警「逆向衝上樓」逐層搜索畫面曝

員警衝到誠品南西現場，內部驚魂畫面曝光。（圖／東森新聞）





張文犯下隨機傷人案，在誠品南西百貨內部畫面曝光！當下員警獲報到場，逛街民眾驚魂逃竄，員警則一路往上搜索張文身影。但如今卻被網友質疑員警僅持警棍，裝備不足。對此轄區派出所長解釋到哽咽，強調案發當下有同仁已經下班，根本來不及穿裝備，大家都沒有猶豫，就直衝現場救人。

員警衝到誠品南西現場，內部驚魂畫面曝光。員警vs.民眾：「在哪裡，人在哪裡，學姐學姐，注意安全。」

逛街民眾逃命往下跑，員警是反方向直覺往上衝。員警vs.百貨人員：「人在5樓、5樓。」

廣告 廣告

員警尋著張文逃竄方向找人，面對案發後網友質疑聲浪，員警僅持警棍，懷疑配戴裝備不足，轄區派出所長召開記者會。

中山一派出所所長李欣鴻：「因為其中有同仁已經下班，接到通報第一時間來不及領裝，就到現場。」

所長還原，當下7名警力衝到頂樓圍捕，但他們原本的勤務都不同，包括巡邏、交整、備勤各1名，家訪2名、退勤2名，情況相當危急。至於有網友指出「員警在門外等了40秒，才進入頂樓抓人」...

中山一派出所所長李欣鴻：「露臺外面是一片黑暗，沒有人知道犯嫌，是不是在埋伏，所以40秒內，同仁就決定還是入內去做搜索，因為怕造成更大的傷亡。我想40秒要做這樣判斷，跟決定是要很大很大勇氣。到現場就算看到，知道有砍傷，有持刀狀況，不好意思，我們要很勇敢去處理。」

轄區所長解釋，講到數度哽咽，從案發到受訪，已經超過48小時沒闔眼，艱難時刻，承受極大壓力。

更多東森新聞報導

張文疑花1年半以上準備！「孤狼」LINE僅2聯絡人

北捷隨機殺人案傳陰謀論 唐綺陽籲：別讓謠言放大恐慌

獨家／張文火力驚人！ 汽油彈纏「麻繩」延長燃燒時間

