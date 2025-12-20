張文誠品南西墜樓亡「想藉紙箱逃生？」 警：不合理

鐵路警察局加強巡邏。（圖／東森新聞）





台北市中山區誠品南西店日前發生隨機攻擊事件，涉嫌犯下北捷連續傷人案的嫌犯張文，在警方圍捕過程中自高處墜樓身亡。事件發生後，網路出現多種揣測，有自稱誠品員工的網友指出，張文可能原本打算利用回收場堆放的紙箱作為緩衝逃生，但因案發當天紙箱已被清空，最終導致墜樓死亡。對此，警方私下表示，該說法成立的可能性極低。

警方初步研判，張文是自行翻越圍牆後墜樓，並非意外失足，但其動機究竟是企圖逃生或畏罪輕生，目前尚無明確證據可供判定。不過社群平台上仍有不同看法。有誠品員工表示，回收場平時紙箱堆疊高度可達成人頭部，推測張文可能誤判環境，未察覺紙箱已被清走，才導致行動失算。

有承辦警員指出，從現場條件與張文行為分析，藉紙箱逃生並不合理。警方說明，墜樓地點下方為空地及收費停車場，周邊並無其他可供跳躍或轉移的建築物；且紙箱本身並非具備承重或有效緩衝能力的物品，一般人難以相信從6樓高度跳下能藉此避免重傷。

此外，回收區上方設有鐵皮遮蔽物，即便紙箱仍在，從高處也不易察覺。警方也認為，張文的逃逸路線與事前縝密規劃的逃生行為不符。案發後，他未選擇街道作為逃跑路線，反而進入出入口受限的商場建築，反而提高遭圍困的風險。

至於張文墜樓前將眼鏡、手錶與護膝等物品卸下，警方指出，若真為逃生，護具反而應保留，該行為更接近輕生者在行動前整理隨身物品的情況。警方強調，目前並無具體證據支持「藉紙箱逃生」一說，相關推論多屬事後臆測，仍須以後續調查結果為準。

