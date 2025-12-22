張文論文領4.8萬補助！IG、X帳號再被起底 他一看愣：全被清空

社會中心／朱祖儀報導

張文論文被挖出（圖／翻攝自四叉貓臉書）

27歲嫌犯張文在台北犯下隨機攻擊案，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。事後不少人開始起底張文的身分背景，網紅四叉貓（劉宇）也查出，張文在虎尾科技大學寫的論文「人臉辨識計畫」，曾獲得政府補助4.8萬元。另外，四叉貓還挖出張文的IG及X帳號，發現裡面貼文都已經清空。

四叉貓在臉書指出，張文從永平工商餐飲科畢業之後，考上虎尾科技大學資訊工程系，論文研究計畫名稱是「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，還能看到當時他是拿自拍照當作範本。

四叉貓也發現，這篇研究計畫時間是從2020年7月1日至2021年2月28日，共花費8個月時間撰寫，還獲得政府補助4.8萬元。不少網友感嘆，「餐飲科考上虎尾資工，很猛欸」、「算是不錯的學校耶！可惜走歪了。」

另外，四叉貓透過張文的電子信箱挖出他的社群平台，猜測張文原本曝光的臉書帳號可能是高職時期打手遊的帳號，用該信箱註冊的帳號可能才是張文的本尊帳號，「不過看起來已經處理掉了，變成無解之謎。」四叉貓也找到張文的IG及X帳號，IG是2019年創立的，但裡面同樣也被清空了。

四叉貓發現張文IG貼文全空。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

張文社交圈封閉 LINE好友僅2人

台北市警局案發後成立專案小組調查，指出張文犯案經過長達1年半的縝密策畫，社交圈極度封閉，社群軟體幾乎零互動，臉書帳號雖有註冊卻無任何貼文與好友，亦未使用時下流行的Instagram或Threads等社群平台，LINE通訊錄更僅存房東與房仲兩人。

