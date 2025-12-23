張文謀劃隨機殺人！網購刀械、煙霧彈行兇 領貨影像曝光

社會中心／陳韋劭報導

今年1月間，張文至超商和蝦皮取貨的畫面。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站及中山站19日發生隨機殺人事件，兇手張文先投擲煤油彈、煙霧彈，隨機持刀殺傷無辜民眾後，從誠品南西店墜樓身亡。警方追查出張文從去年起即透過網購方式購入刀械和煙霧彈等物，而張文至超商和蝦皮取貨的畫面也陸續曝光。

警方調查，19日傍晚5時許，張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈、砍殺路人及逛百貨民眾，最後從誠品南西店頂樓墜樓身亡。

警方清查網購紀錄發現，張文從去年4月就開始購買防護裝備、戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等裝備；今年1月間，他化名為「張峰嚴」，主動私訊網購平台貿易商，並自稱是生存遊戲玩家，購入整箱24顆煙霧彈，總價為4萬8千元。

張文網購後至蝦皮店到店取貨。（圖／翻攝畫面）

張文至超商取貨。（圖／翻攝畫面）

此外，張文一共持有13把長短刀，其中3把長刀，分別於去年4月、7月和今年1購入，價格約2300元到2700元 另外10短刀則是去年4月之後分3次購入，價格約600多元。

警方調閱相關監視器畫面，今年1月間，張文曾在在北市公園路、忠孝西路一段的超商領取網購物品，同月，也曾到北市開封街一段上的蝦皮領貨，據查，張文當時應該是領取網購的刀械及其他犯案工具，張文犯案後，多數賣家都已經將拍賣頁面關閉。

蝦皮緊急發布聲明指出，經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，但強調並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具，強調經查相關商品均屬依法可販售之品項，也表示後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

