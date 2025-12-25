（圖／本報系資料照）

台北市日前發生隨機砍人事件，造成4死11傷的慘案，震撼全台。隨後在網路上發酵，社群與討論區屢屢出現「模仿犯罪」的恐嚇文字、暴力叫囂，甚至揚言將對某地發動無差別攻擊，造成社會人心惶惶。

刑事局強調，至目前為止，各地警察機關已至少掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名嫌犯到案，其中2名經法院裁定羈押、1人遭聲押。可以想見的是，在當前傳播方便快速，且隱匿性相對較高的網路時代，類似的「火上加油」亂湊熱鬧的情況，絕對只會多不會少。

其中最讓人憂心的是，果然很快就有綠營支持者在網路上自以為是地說：「這不只是隨機殺人，更像是第五縱隊」，甚至還傳出張文為陸配之子；這些無端指控的用心何在，除了抹紅的慣用伎倆，自然是唯恐天下不亂。

好在政府相關部門很快公開釐清，強調這些都是謠言。內政部長劉世芳表示此案「跟境外比較沒有關係」，謠言應適可而止；陸委會澄清張文並非陸配之子；警政署長強調，造謠會造成民眾恐慌，只要發現此種言論一定依法處理。

至今為止，相關的謠言在一定程度上只在暗中流傳，不敢過度浮上檯面大肆張揚，一是因為如果沒有具體根據，這種政治性的指涉反而會增加偵辦的複雜度，造成政府更大的壓力與社會的責難。二是因綠營側翼過去相關的民粹操弄已令社會深感厭惡，如此廉價的謠言只會適得其反，恐怕民進黨也不敢認同。

謠言止於智者，張文這件事則是謠言到此為止，社會應該真正理性、勇敢地面對並釐清此事件中的各種問題與盲點。