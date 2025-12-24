張文變裝轉移目標！主任檢察官狂奔誠品南西 僅「差一步」活逮張文

社會中心／台北報導

本月19日，嫌犯張文於台北車站丟擲煙霧彈，台北地檢署檢察長王俊力得知消息後，隨即指示主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中，指揮中正一分局全力偵辦。當張文轉移目標後，曾揚嶺第一時間衝往中山站，想要將張文逮住，卻因遇到大塞車，抵達誠品南西店2樓時，張文已墜樓身亡，若是多個幾分鐘，或許既能抓住活著的張文，釐清他的犯案動機，如今只能擴大蒐證，一步一步解開謎團。

主任檢察官曾揚嶺。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文於北車犯案後，檢警已在第一時間鎖定其身分追查中，當時主任檢察官曾揚嶺，立即趕往北車坐鎮指揮，未料張文卻在犯案後變裝，又到中山站犯案，並一路衝進誠品南西店。曾揚嶺獲報後，與其他檢警6人擠一台5人座偵防車前往追捕，其中包括檢察官黃冠中、台北市刑大大隊長盧俊宏、副大隊長郭建成等人。

廣告 廣告

27歲張文犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

未料，當時因正逢周末及下班時間，車輛塞在路上，6人只好下車徒步奔跑，還不慎違規闖紅燈，但抵達誠品南西店2樓後，就收到張文墜樓的消息，眾人僅差一步就能活逮張文，令眾人相當扼腕。由於張文已墜樓身亡，留下許多未解謎團，包括他的犯案動機，是否孤身犯案，背後有無人主使，以及他犯案工具的金流等等，都需要擴大蒐證釐清。

27歲張文犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

張文犯案後第6天，檢警查出其3年來無收入，都由母親金援82萬及打零工，用支付房租等等，但其中有10萬多元，被張文用來網購煙霧彈等，檢警也破解張文的平板電腦，發現他大量搜索鄭捷犯案文章，以及自製的「犯罪計劃書」，疑想模仿鄭捷犯案，才選在人流量多的北車及中山站犯案，目的是要大規模隨機殺人，造成眾多傷亡。今（24日）上午，警方前往誠品南西店「3D重建現場」，希望可以搜索遺漏的跡證，進一步釐清張文犯案軌跡。

警方前往誠品南西店、3D重建現場蒐證。（圖／翻攝畫面）

27歲張文犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

柯文哲現身北院！今上午出庭進行結辯 僅「揮手示意」不發一語

張文隨機殺人案第6天！警上午重回誠品南西店、追犯案軌跡擴大蒐證

凌晨惡火！北市家電維修廠火警 濃煙火光狂竄畫面曝、大批警消救援

柯文哲現身北院！神情輕鬆、見支持者微笑揮手 面對媒體提問未回應

