張文讓親哥哥都怕爆！婚禮不敢給他知道「憂衝來殺人」...國中就玩起BB槍

張文被分析是「表現型犯罪」，恐與原生家庭有部分關係。北市刑大提供



發生在北車與北捷中山商圈的張文隨機殺人案，共釀成4死11傷。雖然，北檢已經偵結，並且選任3位專家鑑定張文犯罪動機。其中一名參加鑑定的中正大學犯罪防治學系研究所教授許華孚今天在記者會上透露，張文在國中時就拿BB槍射擊取樂，兄弟間敵意越來越大。甚至，哥哥在結婚時，還要媽媽千萬不要讓張文知道，因為「擔心張文來殺他」。

國立中正大學犯罪研究中心今天舉辦「2025年民眾對警察維護治安工作滿意度」記者會，犯罪研究中心執行長許華孚針對此事，也再度表達自己對張文的看法。

許華孚說，張文攻擊案被定調「表達式攻擊」，是一種你看不到我，我讓你看到我的方式。他說，張文是一個社會邊緣化的人，包含他的職場失敗、家庭關係斷裂、親密關係的缺乏，導致他對於未來前途感到一片茫然，進而否定自己，最終選擇用一種「讓大家看到的方式」來表達。

許華孚訪查也發現，張文在國中時就使用BB槍彈射擊，哥哥結婚時甚至要求媽媽不要通知他，因為擔心「張文來殺他」或是大鬧婚禮。張文對於哥哥的敵意，恐怕也是來自哥哥的優秀，讓張文從小在父母面前就是「不受寵的那個」，儘管張文科大畢業後順利錄取為電子廠工程師，但工作不到3個月就離職，顯示出其對制度化與責任制的職場適應不良。

張文隨機殺人案，張文父母相驗後下跪道歉。廖瑞祥攝

許華孚分析，張文始終認為「自己比不上哥哥」，也認為父母長期對哥哥偏愛，產生敵意、自卑與憤怒，「這點與鄭捷相同」。

許華孚提醒，張文與鄭捷的共同點是都曾自願過參加軍旅，從而練習使用武器殺人，他也建議不管是自願或被迫汰除的國軍，國防部也都須要有進一步的關懷。

