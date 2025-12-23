張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬

即時中心／林韋慈報導

北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。







台北市刑大今（23）日上午公布1219隨機攻擊案最新進度，外界一直好奇張文沒有工作收入，犯案工具與金流從何而來，警方調查後發現，張母在2023張文從保全公司離職後先是一次匯款了45萬元給他，後續就開始每季匯款3到6萬元給張文生活使用，有紀錄的金援紀錄共82萬元，結果張文全都拿來購買犯案用刀械、煙霧彈、汽油等裝備。



張文主要將錢花在租屋上，從今年1月開始在公園路花費1萬7千元租屋，隨後在2024年3月開始購入10把名為藍波刀 (Rambo Knife)的短刀，與電影中常用的長刀共3把，最後一把長刀就是在今年1月租屋後買入。



除了13把刀械準備完成後，張文陸續在網路購入其他生活用品，包括裝載汽油彈的拖箱，但警方發現張文使用的長刀，也是在網路購入，直到帳戶花空剩下39元後，便在19號周末開始實行他的隨機攻擊計畫。







《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

