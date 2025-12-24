張文資金來自民進黨、臉書按讚特定媒體？查核中心：不實訊息

​記者李鴻典／台北報導

男子張文19日在台北市犯案。竟有網路訊息稱「嫌犯的資金來自民進黨，還有傳言指嫌犯臉書帳號按讚的都是三立新聞粉專」，台灣事實查核中心指出，經查，這些都是不實訊息。

網傳隨機傷人嫌犯「資金來自特定政黨、臉書按讚特定媒體」說法不實。（圖／翻攝自台灣事實查核中心臉書）

台灣事實查核中心發表專文《網傳「隨機傷人嫌犯張文資金來自特定政黨、臉書按讚特定媒體」？》指出，12月19日台北車站、捷運中山站發生隨機傷人事件，包括嫌犯張文在內共4人死亡、多人受傷送醫治療。事件發生後，社群網路流傳多則與嫌犯相關的訊息，包括指稱其資金來源是民進黨，還有傳言稱嫌犯臉書帳號按讚的都是「三民自」，並附上「按讚內容有5個三立新聞」的擷圖。

台灣事實查核中心列出：

查核點一：犯嫌資金來源

犯嫌主要資金來源為母親 犯案前存款幾乎用罄

台北市刑警大隊於12月23日受訪指出，張文資金主要來自其母親，張母曾於民國112年3月匯款45萬元；並自112年到今年10月間，約每3個月匯入新台幣3至6萬不等，總金額約82萬元。

台北市刑大23日上午也召開記者會說明，張文資金來源為家人。根據《中央社》報導，張文於112年8月自保全公司離職後便無收入，支出全倚賴其擔任保全的收入存款和家屬金援，生前幾乎用罄存款。

查核點二：網傳「張文臉書按讚內容都是特定媒體」？

（一）疑似張文的臉書帳號最早由網紅「四叉貓」於12月20日揭露，隨後引發網路討論與媒體報導。查核記者實際檢視該帳號，在「更多」中的「說讚的內容」頁面，並未發現其按讚過三立或其他台灣媒體的臉書粉專。

檢視疑似張文臉書帳號，並未發現該帳號按讚過三立或其他台灣媒體的粉專。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

（二）查核記者使用圖片分析工具「Forensically」檢視網傳圖卡，可發現傳言圖卡「說讚的內容」出現不自然的雜訊框線；經比對真實臉書網頁，正常介面沒有任何此類框線。因此，傳言圖卡的按讚內容是經過後製變造。

經分析工具處理，傳言圖卡是經過後製變造。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

台灣事實查核中心強調，網傳「嫌犯資金來源自民進黨」及「臉書按讚三立新聞」均為無根據的訊息。因此，為「錯誤」訊息。

