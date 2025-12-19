張文走出旅館就砍人！住宿離案發地「僅1分鐘路程」 警搜出25瓶汽油彈

【緯來新聞網】台北市19日發生一起隨機攻擊案，引發社會譁然。因逃兵被通緝的27歲嫌犯張文在台北車站犯案後，並未馬上落跑，而是神色平靜地進入捷運，轉乘至中山站後繼續行動，不但投放煙霧彈還持長刀砍人，事件累計3名無辜民眾傷重身亡，警方隨後派員前往張文下榻的商旅搜查，在他房間發現25瓶汽油彈，而距離張文行兇處南西誠品僅步行1分鐘，監視器畫面顯示張文離開旅館後就馬上犯案，舉止令人咋舌。

張文走出旅館就砍人。（圖／翻攝Google Maps）

從監視影像可見，張文於當天下午17時39分抵達捷運中山站，進入一間已入住數日的商館，該間商旅距離張文第二犯罪現場僅1分鐘的步行距離。張文先在房內待了將近1小時後，於18時33分左右離開，帶著一把長刀和行李箱，步入中山商圈街頭隨機行兇，造成多人受傷，現場一度混亂不堪。

張文被拍到行蹤。（圖／翻攝Google Maps）

事發後，張文迅速逃離案發地，闖入南西誠品書店，最後跑到5樓高處並當場跳樓。消防單位趕抵後立刻將他送醫，但因傷勢過重，搶救後仍宣告不治。



綜觀整起事件，張文在中山犯案前，已於北市公園路住處縱火，還在捷運M8出口投擲煙霧裝置並揮刀攻擊，導致多人死傷。警方到他桃園楊梅的老家搜索時，一度無法聯繫上其母親，引發外界議論。稍早，張母已赴中山派出所協助調查，警方正進一步釐清其作案原因、精神狀況與是否有其他尚未曝光的細節。

張文被拍到行蹤。（圖／翻攝Google Maps）

警方指出，目前已掌握全部相關監視器畫面與證物，也在張文下榻商旅房內搜出25瓶汽油彈，警方將持續追查案情，並適時對外說明進展。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

