張文起底！曾在台中當保全 和同事起衝突進警局

27歲的逃兵通緝犯張文，退伍後曾在台中北區一處社區擔任保全，住戶就回憶，張文不僅常常上班打電動，工作態度不佳，甚至還跟早班同事起衝突，保全工作也只做了兩個月。住戶直言，對於曾經跟他共處在社區內，感到相當恐怖。

曝張文工作態度不佳 住戶：曾共處感到相當恐怖

台北捷運隨機傷人案震驚社會，兇嫌張文墜樓身亡，而他的背景隨後被起底曝光，據了解，他退伍後曾在台中北區一處社區擔任保全。該社區前主委表示，張文擔任保全期間幾乎不跟住戶打招呼，一直打電動。他很明顯地把筆電拿出來，然後打一整個晚上，當有人跟他說「你不可以這樣」時，他也不理會。

前主委表示，之所以對張文印象深刻，是因為張文曾跟同事吵架還被告，有次住戶送龍眼給保全吃，張文沒拿到，便向白天班同事要錢，同事不給，結果張文就吵得很大聲，同事便去控告他恐嚇等罪名，後來同事撤訴，也因為這些原因，張文才工作兩個月就離職。

對比現在與以前，住戶也說張文的臉型和神情已經差很多，幾乎判若兩人。檢警追查發現，張文根本是預謀性犯案，不僅從去年四月上網買防毒面具，今年一月也從網路平台的生存遊戲賣家購買煙霧彈，籌劃長達近兩年，目前檢警正積極從他的筆電與硬碟中還原相關資料。

