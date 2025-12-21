張文超過一年無薪資申報紀錄！ 警持續追查金流

台北市 / 綜合報導

北捷及中山區隨機殺人案， 凶 嫌張文犯罪細節疑點多，其中金流問題，更是謎團，根據警方指出，他在2024年6月離職台中保全工作之後，就一直呈現待業狀態，沒有其他薪資申報紀錄，不過今年北上生活後，不論生活費，光是每月租金就高達17000，但除了每月收到媽媽給的10000塊生活費，其餘錢從哪裡來？警方要查金流，附近店家也透露張文常常去點水餃來吃，平常看不出異樣。

華視新聞記者莊品達說：「我們也實際回到了，張文嫌犯的租屋住，可以看到這邊生活機能是相當的良好，據了解這邊一個月的租金，也是來到了一萬塊左右，現在大家就好奇，他錢到底從哪裡來。」地段真的好除了樓下，就有許多小吃店，走路10分鐘內就可以抵達北車，可以說是坐落北市蛋黃區，附近商家也常看到他。

附近商家說：「他一般有來吃都15個餃子，這兩家吃的比較多。」平常都看到人的，沒想到身上充滿謎團，目前掌握張文，曾在2023年6月到2024年6月間，在台中擔任保全工作，月薪加津貼約40000多塊錢，之後就不曾有其他薪資申報紀錄，但今年1月一個人北上，在台北火車站附近租屋，他住的雅房每個月租金達17000，以匯款方式給房仲代為收取，但在沒有工作情況下，只有媽媽給他每個月10000元補貼，高昂租金生活開支到底怎麼支付。

房市專家何世昌說：「在台北火車站附近租房的民眾，大部分是以上班族商務客為主，最便宜的話六七千塊就找的到，最貴的話大概15000到20000元之間，至於嫌犯所承租的物件，確實是屬於當地價位相對比較高的物件。」

確實是屬於當地價位相對比較高的物件，目前警方已經發函請求金融機構協助，著手調查張文的金流紀錄，北捷中山商圈慘遭喋血，嫌犯過往步步足跡和金流，也因為證據逐一拼湊完整。

