張文跳紙箱逃生失敗亡？四叉貓1圖打臉 直擊墜樓處：頂樓無法跳到紙箱

社會中心／黃韻璇報導

張文犯案後被警力追捕，一路逃往西南誠品頂樓，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。網傳兇嫌原欲藉「紙箱」墊底逃生，卻因紙箱前日清空而失算。對此，網紅「四叉貓」就曝光當事地點的Google街景圖打臉此說法，表示「從頂樓無法跳到紙箱上」。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文，19日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈，且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

四叉貓曝光當事地點的Google街景圖。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。包含嫌犯張文在內，共造成4死11傷。

然而事後網路上卻出現自稱百貨員工的討論，指稱張文跳樓處原堆放有大量紙箱，質疑嫌犯可能預謀藉此逃生，卻因紙箱剛好於前一天被清空而墜地喪命。此說法引發網友熱議，質疑紙箱的清空是否成了張文死亡的關鍵。

四叉貓更用「紅圈」圈出張文輕生位置及堆放紙箱處，表示「從頂樓無法跳到紙箱上」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

不過網紅「四叉貓」就PO文打臉此說法，四叉貓21日在臉書分享一張Google街景圖，表示「不用去現場，直接看Google街景就好，可以得知紙箱上還有鐵皮遮雨棚，從頂樓無法跳到紙箱上」。四叉貓更用紅圈圈出張文輕生的位置，以及被指稱堆放紙箱的地方，直言「紙箱上面還有鐵皮遮雨棚，是要怎麼跳到紙箱上面」。

