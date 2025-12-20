張文身世曝光家境不差卻走向極端 自編酒駕斷軍旅失聯家人多年
震驚社會的台北車站、南西商圈隨機殺人案持續引發關注，凶嫌張文在犯案後墜樓身亡，其成長背景與過往經歷也逐漸被警方與外界拼湊出輪廓，與外界想像不同，張文並非出身弱勢家庭，反而來自桃園市楊梅區一個經濟條件尚稱穩定的家庭，父親為工程師母親任職工廠會計，家境並不拮据。
良好的物質條件並未替張文帶來穩定的人生，警方調查指出，張文自小性格叛逆與家人關係長期緊張，尤其父親管教方式相當嚴厲，讓他難以適應，家庭衝突也逐漸累積，與哥哥之間的感情同樣疏離，兄弟已長達5年未曾見，面張文本人更在2年多前與家中完全斷聯，家人只能透過零星的金流紀錄，勉強掌握他的生活動向。
張文過去曾投身軍旅，是空軍的自願役士兵，但這段經歷並未成為他人生的轉捩點，警方指出，他在民國111年間涉嫌自導自演酒駕事件，最終遭到軍方汰除，提前結束軍中生涯，離開軍隊後，張文行蹤更加飄忽，未再返回家中與社會的連結也愈發薄弱。
值得注意的是，家屬與警方皆提到，張文對槍械及軍事裝備有高度興趣，警方研判，這樣的偏好可能與他在犯案時使用煙霧彈等手法有關，但是否屬於動機的一環，仍有待進一步釐清，由於張文身亡後，警方並未尋獲其手機，也沒有發現外傳的筆記本，關於他犯案前的心理狀態與真正動機依舊成謎。
目前警方僅在張文投宿的旅館內找到兩台平板電腦，正等待破解密碼並進行數位鑑識，希望能從中發現其社群帳號、通聯紀錄或其他關鍵線索，還原他犯案前的思考軌跡。
