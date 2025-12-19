張文身世曝光！家境不錯卻長年與家人疏離 任空軍志願役自導自演酒駕遭汰除

張文父母製作筆錄後，於凌晨0時許返回住處，大批警力也跟著入內搜索。（圖／周志龍攝）

凶嫌張文昨（19日）在台北車站及中山南西商圈犯下隨機殺人案釀4死（含嫌犯）、9傷，事後警方發現其住處位於桃園市楊梅區，父親則為工程師、母親任職工廠會計，家庭經濟狀況還算不錯。然而，張嫌自幼個性叛逆，與家人互動不睦。警方昨日將張嫌父母帶回偵訊，雙親表示他已超過2年未返家，哥哥更是已有5年未曾見過他。

據《中時新聞網》報導，警方了解，張嫌父親長期採取較為嚴格的管教方式，使張嫌從小難以接受，兄弟之間的感情亦不融洽。相較之下，張嫌對槍械及相關軍事設備表現出高度興趣，警方研判，這可能與他利用煙霧彈犯案的手法有所關聯。

張嫌過去曾是空軍志願役士兵，但在民國111年間涉嫌自導自演酒駕事件，隨後遭軍方汰除。此後多年未再返家，家人僅能透過金流紀錄掌握其行蹤。

張嫌昨日墜樓身亡後，警方並未尋獲他的手機，也未發現外傳所稱的筆記本，因此目前仍無法釐清其犯案動機。警方僅在他投宿的旅館內找到2台平板電腦，將待破解密碼並進行數位鑑識後，才能確認其中內容，並查明是否留有社群帳號或其他可供追查的線索。

檢方昨晚指示將張嫌遺體移置懷愛館，預計於今（20日）進行相驗，並持續針對其行凶動機與目的展開調查。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

