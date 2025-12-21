張文身分遭起底！收入成謎 兩年沒醫療紀錄

張文住處。（圖／東森新聞）





台北捷運北車、中山站連環攻擊事件持續偵辦中，警方最新追查發現，27歲嫌犯張文近2年「完全沒有就醫紀錄」，此外，警方將持續追查張文金流，了解張文買危險用品的錢從哪來。

張文犯案後，警方進一步深入調查張文背景，根據《自由時報》報導，透過調閱健保與相關資料指出，張文自112年12月至114年12月期間，未曾留下任何醫療就診紀錄，就連看感冒的紀錄都沒有，更沒有精神疾病求診紀錄。

此外警方也同步清查張文的生活與經濟狀況，發現其退伍後曾短暫在保全公司任職約1年，月薪約4萬元左右，離職後即無薪資申報紀錄，收入來源成謎。目前僅掌握其母親曾有「小額匯款」紀錄，警方持續協調金融單位擴大追查，以釐清其犯案期間的資金流向與生活狀態。

回顧案情，張文19日晚間先後在台北車站M7出口、捷運中山站一帶丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，現場一度陷入混亂，最終在誠品南西店畏罪墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含張文）、11人受傷，相關犯案動機、行為背景與是否涉及長期預謀，仍由警方持續深入調查中。

