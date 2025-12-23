張文車站犯案「站內0員警」？捷警隊長認了：警力有限且年齡偏大

即時中心／高睿鴻報導

熱鬧繁華的台北車站及捷運中山站商圈，近日驚傳恐怖殺人案，張文先是縱火、丟煙霧彈，引發群眾恐慌；再趁亂於車站及百貨公司揮刀，最終殺死3人、11受傷。由於張文犯案期間得以大範圍移動，從下午3點多中山區縱火、後接連在北車及中山站附近犯案、直到7點後才因警方追捕，從誠品南西店墜樓身亡；外界因此質疑，警方及捷運警察追緝不力、讓張文長時間肆意犯案。對此，北市捷運警察隊長廖洛育出面回應了。

隨著各界持續爬梳、研究本樁悲劇，許多人對張文擁有充裕時間犯案、先於北車殺人及放煙霧彈，還能從容回到中山繼續砍人，感到相當震驚。就連國民黨籍北市議員游淑慧，都坦承北捷SOP存在諸多問題待改進；特別是，「案發時，站內完全沒有捷警人員」的瑕疵，讓她覺得最不可思議。另，媒體也陸續披露，附近執勤員警完全沒聽到無線電通報，懷疑通報系統或流程有問題；以及當下明明是尖峰持段，卻出現勤務人力空檔…等問題。

面對外界質疑聲浪，廖洛育今（23）早對無線電通訊是否暢通、以及捷運警察隊的勤務編排是否存在空檔，均代表捷警提出說明。廖洛育首先表示，捷警隊目前使用的無線電，就是捷運公司的無線電；因考量捷運都在地下、另還有車廂也會在軌道行駛，為求通訊順暢，所以使用捷運公司的無線電。

廖洛育續指，捷警隊與轄區分局、以及新北市政府警察局，也都有建置警用無線電；接到通報後，都能執行第一時間轉報，「所以在通訊、聯繫方面，目前應該是沒有太大問題」。另外，若涉及到鐵路警察局或其他單位，同樣有其他警用電話可以相互聯繫。

北市捷運警察隊長廖洛育。（圖／民視新聞）

他接著提到，目前警察局使用的無線電屬於美規、捷運公司使用的無線電則是歐規，所以整合時確實曾遭遇困難；但單就此案而言，捷警隊、警察局、轄區分局以及捷運公司，其實都有同步地於第一時間接獲通報。所以廖洛育認為，整個通報聯繫的流程應該沒問題。

至於捷運隊勤務是否存在空檔？廖洛育率先提到，捷運警察隊目前負責的轄區範圍，涵蓋整個雙北捷運一共117站；而目前的警力為203名、外勤同仁共有168名。他接著說，考量捷運系統的每日人流量，都高達200萬以上，「我們無法預判，何時、何地、何處會發生案件；所以，只能用交錯編排勤務等方式，以期案件發生時，能以最快速度趕赴現場」。

不過，針對勤務安排一事，廖洛育承諾，捷警隊之後還是會持續精進、檢討。但他也強調，捷警隊目前確實是警力有限、且隊上同仁年齡都偏大；因此他認為，他們在勤務上已經相當辛勞，若外界仍對捷警隊有任何指責或要求，「本人身為捷運警察隊隊長，一定會負起必要的責任、相關的行政懲處，不會逃避」。

但最後，廖洛育還是重申，希望外界、媒體、民眾，不要再苛責捷運警察隊的同仁，他們都已經非常辛苦了。

