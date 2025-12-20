張文迷戀鄭捷！製表規劃犯案步驟 平板紀錄曝「台灣人，欠鄭捷一個公道」

警方調查張文平版發現他曾搜尋，「台灣人，欠鄭捷一個公道」的文章。

北捷恐攻案27歲嫌犯張文，19日晚間在台北車站、捷運中山站持刀隨機攻擊，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持長刀在捷運與百貨人群中揮砍，最後在誠品南西店頂樓墜落身亡，釀成4死11傷。警方案發後調查其平板電腦，發現張文對2014年捷運殺人案嫌犯鄭捷有異常興趣，並曾多次瀏覽為鄭捷發聲的網路文章，甚至有「台灣人，欠鄭捷一個公道」等標題，令人不寒而慄。

警方表示，張文自2024年間即開始搜尋鄭捷案相關資訊，2025年10月後更頻繁查閱新聞，研判其早在3個月前就萌生殺人計畫。張文的平板紀錄顯示，他將犯案時間、地點、手法等細節製成表格，明確規劃「先投擲煙霧彈再砍人」，並選擇人潮聚集的捷運車站作為行動目標，行徑與鄭捷犯案手法有明顯雷同。

警方進一步指出，張文除了閱讀鄭捷新聞外，還偏愛站在鄭捷立場的評論文章，例如「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等內容，可見張對鄭捷的成長背景、思考模式及心理狀態有濃厚興趣。

專案小組表示，張文案發前行動高度縝密，不僅規劃犯案流程，還多次換裝、變更交通工具，試圖混淆警方視線。雖然嫌犯已身亡，但檢警將持續追查其犯案動機及是否有其他同謀，確保社會安全。

