張文逃兵變共諜？藍議員痛批：國防部擺爛、檢警失靈

台北捷運板南線台北車站M7出口外，傍晚5時驚傳有民眾扔擲煙霧彈，隨後跑到捷運中山站、南京西路丟擲煙霧彈，並持尖刀砍殺路人，陽明交大特聘教授林志潔指出，嫌犯張文不是隨機殺人，比較像第五縱隊。國民黨台北市議員楊植斗痛批，有關張文的動機目前坊間都只是猜測，但有一個事實是確定的，就是「國防部擺爛、檢警失靈」，教召未到而被通緝的犯人，竟然能在外繼續生活，現在出事了還不思進取，不去反省，只想著怎麼把民怨引導到兩岸對立之中。

楊植斗表示，昨夜慘案舉國悲傷，卻有不少人不思檢討、急著甩鍋，「逃兵變共諜，民進黨會治國嗎？」民進黨的林志潔臆測，兇嫌張文可能是中共的「第五縱隊」，還有不少死忠仔表示贊同，這其實是很悲哀的事，張文的犯案動機目前仍在調查中，但林志潔及一眾青鳥的態度卻很明確，就是「一切都是阿共的陰謀」，甩鍋給中共同路人，難道事情就可以解決。

楊植斗說，有關張文的動機目前坊間都只是猜測，但有一個事實是確定的，就是「國防部擺爛、檢警失靈」，教召未到而被通緝的犯人，竟然能在外繼續生活，甚至到昨夜的隨機殺人，賴清德總統說要花錢備戰，但國防部卻放任逃兵，通緝也沒用，現在出事了卻還不思進取，不去反省「國家怎麼連個通緝犯都抓不到」，只想著怎麼把民怨引導到兩岸對立之中。

楊植斗直言，張文是第五縱隊、是小草、是青鳥、還是無政府主義者，以上都有可能，但只要政府不正視通緝犯問題，讓有案件在身的通緝犯在社會上趴趴走，難保不會有下個張文，請政府醒醒，做點事吧。

