張文逃頂樓 7警衝第一線 遭質疑「未配槍」

台北市中山商圈及台北車站一帶發生一起嚴重隨機砍人事件，兇嫌張文在短短一小時半內造成3人死亡、10多人受傷的慘劇。事發後警方迅速追捕至誠品南西店頂樓，但引發民眾質疑到場7名員警無人配槍的爭議。警方解釋，由於事件突發，部分員警是在下班或執行不需配槍勤務時緊急趕赴現場支援。此外，捷運監視器故障也成為追捕過程中的一大障礙，讓嫌犯有機會進行第二次犯案。

張文在中山商圈丟擲煙霧彈並持長刀隨機揮砍民眾後，一路逃往誠品頂樓。大約五分鐘後，警方抵達現場並進行部署。有目擊民眾表示，當時現場一片混亂，看見員警英勇衝入誠品南西店，但也有人注意到部分員警似乎缺乏完整安全裝備。

從監視器畫面可見，最初抵達的四名員警僅手持手電筒和警棍，隨後才有更多警力陸續支援。然而有民眾質疑，為何總共到場的7名員警中沒有一人配槍。對此，警方解釋，事發當下情況十分混亂，許多同仁是接獲無線電通知後緊急支援，其中部分員警原本已準備下班且已歸還裝備，有些則是在附近執行不需配槍的勤務，聽聞隨機攻擊事件後立即趕往現場。警方強調，當時確實有配槍員警衝在第一線，但因現場已有人受傷，員警沒有太多時間做準備。

值得注意的是，張文在中山商圈的犯案並非首站，但警方在長達一小時的時間內未能成功逮捕他。調查過程中發現，捷運警察試圖調閱M7、M8站張文犯案及逃亡路線時，卻遭遇捷運局監視器故障問題，導致多段逃逸畫面無法串聯。

台北捷運公司總經理黃清信表示，捷運站是封閉空間，監視系統原本設計有備援機制，若某一組畫面異常時，另外三組可以交叉比對。但因為這次歹徒有計畫作案，除了變裝外還使用煙霧彈，使得畫面比對需要花費更多時間。捷運局表示將全力配合警方調查，但錯過黃金時間延誤抓捕張文的機會，可能也成為讓他有第二次犯案機會的原因。

