張文通聯軌跡曝光！2門號欠費停用 唯一聯繫人是房東

北捷隨機攻擊案持續偵辦，警方追查嫌犯張文通聯與生活軌跡後發現，他刻意把自己封閉成「孤狼」，長達兩年多與外界近乎斷聯。張文名下雖有兩支門號，卻因欠費停用或僅保留網路功能，平時幾乎不見手機蹤影，對外聯絡只剩房東一人。警方為釐清動機並防漏查共犯，已著手解鎖其LINE通聯紀錄，擴大追查。

警方指出，張文原有兩個門號，其中一個門號在2024年間因積欠費用遭停話，即使母親事後代繳清償，他仍未再使用。另一支門號到今年10月仍有兩千多元欠費，但未被斷話，仍可供通話與上網。專案小組研判，張文後期主要仰賴網路而非一般通話維持生活。

此外，警方查扣其平板與筆電後發現，張文身上並沒有手機，疑似將SIM卡裝在平板電腦，作為網路熱點分享給筆電使用，平時透過平板上網購物、處理日常。

對外互動方面，警方從房東手機確認，張文與房東最後一次聯繫停留在10月2日。當時張文透過LINE傳送一張匯款紀錄單照片，單向告知已繳清每月房租1萬7千元及水電約1000元。除此之外，幾乎沒有其他社交或通話紀錄。

由於張文通聯足跡異常單薄，警方懷疑關鍵資料可能存放在筆電內，但硬碟加密增加破解難度。目前專案小組已將筆電送交相關單位協助解密，後續也將聲請程序還原LINE對話與通話紀錄，釐清在10月2日之後至犯案前，他是否曾與特定對象聯繫，以確認是否存在協助者或共犯結構。

