張文連環縱火、投擲煙霧彈非隨機 旅館平板雲端驚見「恐攻計劃」

台北市昨（19日）發生震驚社會的連環縱火與煙霧、汽油彈攻擊事件，警方調查後確認，涉案嫌犯張文行徑具高度計畫性，從縱火地點、換裝路線到犯案時機皆事前縝密規劃。

警方指出，張文昨日下午先在中山區條通一帶接連縱火3處，犯案時間分別為15時40分、15時48分及15時51分，當時皆穿著米色外套、騎乘機車行動。完成縱火後，他騎車前往長安東路與市民大道口，刻意更換交通工具，改騎YouBike，並換裝為黑色短袖，再返回中正區公園路的租屋處。

張文返家後再度變裝，穿上灰色連身雨衣，隨後改以步行方式前往台北車站，抵達後脫下雨衣，換成黑色衣物，在捷運站區內丟擲煙霧彈及汽油彈製造恐慌。犯案後，他利用地下連通道徒步離開，轉往中山區的千惠旅館藏身。

警方進一步掌握，張文進入旅館後再度換回米色外套掩護身分，離開時又脫下外套，換回黑色衣物持續犯案，整起行動至少換裝5次，橫跨中山、台北車站與南西商圈，多次進出人潮密集區域，明顯意圖混淆視聽、規避查緝。

專案小組在千惠旅館內查獲張文使用的平板電腦，從雲端資料發現其早已擬定完整犯案計畫，包含時間與地點皆與12月19日實際犯案情形完全吻合，登入與存取紀錄確認均為同一人操作，未見他人編輯權限，初步排除共犯。警方研判，張文至少於今年年中開始策劃，並於1月1日搬到台北後逐步付諸行動。

警方也指出，張文於12月17日入住千惠旅館，預付5,700元住宿費、計畫停留約3晚，期間多次騎機車前往中山區縱火點勘查，也曾返回公園路租屋處。12月19日下午，該租屋處洗衣機出現明火，16時53分起火、16時58分報案、17時10分警消抵達，警方研判這起火警為刻意製造的「調虎離山」，藉此分散警消人力。

警方分析，昨日下午5時至6時正值警消勤務最繁忙時段，張文趁隙持續犯案，隨後轉往南西商圈，並在商場內攜帶多達25瓶汽油瓶，行徑極度危險，已構成對不特定民眾的嚴重威脅。

據悉張文與家人約2年未聯繫，生活圈封閉，犯案期間除一般商業行為外，未與其他可疑人士接觸。至於其犯案動機及為何鎖定中山、台北車站與南西商圈等人潮密集區，仍待進一步釐清，但整體行為已符合無差別攻擊、製造社會恐慌的恐攻特徵，警方將持續深入追查。



