張文過去2年無就醫紀錄 曾任保全離職後「近1.5年收入來源成謎」
即時中心／徐子為報導
台北捷運與中山商圈昨（19）日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。警政署署長張榮興今表示，兇嫌張文是隨機、具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。警方全面追查張文的金流、健保等相關資料，發現張文近兩年內沒有就醫紀錄，他曾在某保全公司任職，但2024年6月任滿就離職，警方專案小組將續追他有無存款及其經濟來源，以釐清犯案動機。
媒體《自由時報》報導引述北市警方專案小組人員說法，指出警向健保單位調閱張文自過去2年內的所有醫療紀錄，發現張文「連看感冒的紀錄都沒有」，更沒有精神疾病求診紀錄，。
警方也發現，張文因酒駕被軍方汰除後，2023年6月起至2024年6月止，在某大型保全公司擔任保全，月薪約3萬9000元，若有加班和津貼，月薪則可破4萬，但他只任滿1年便申請離職，此後就沒有薪資申報紀錄。
警方也同步向金融單位調閱追查他的帳戶，以清查是否有其他金流。
