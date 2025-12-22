張文遭瘋傳是中共「第五縱隊」！四叉貓分析內幕 揭疑恐攻資金來源

社會中心／綜合報導

網路瘋傳張文與中共「第五縱隊」有關，網紅四叉貓分析內幕，揭疑似張文的資金來源。（圖／翻攝自Threads）

捷運台北車站跟中山站19日爆發張文隨機殺人案，造成3位民眾死亡、11輕重傷，張文則墜樓輕生，震驚社會。外界關切無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？Threads流傳大量影射張文犯案動機與中共「第五縱隊」有關。對此，網紅四叉貓今（22日）分析內幕，揭疑似張文的資金來源。

捷運台北車站跟中山站19日爆發張文隨機殺人案，造成3位民眾死亡、11輕重傷。（圖／翻攝自張文臉書、四叉貓臉書）

四叉貓今在社群發文，【張文的郵局存摺】以下是已知事實：1.當兵+保全的積蓄約９萬多元。2.他媽每三個月會匯款三萬元進去（平均一個月一萬元）。3.每個月房租17000元，他媽資助的不夠繳房租。4.最近兩年總共有14筆金額存入，約在數千元～一萬多元。5.死亡後帳戶只剩下３９元（應該還有他皮夾裡用一千元鈔票買統一豆漿找的錢）。6.名下財產只有一台老機車（其他比較值錢的大概就筆電之類）。

四叉貓接著猜測：張文就讀資訊系，成績應該不錯，我查了他以前的計畫報告書以及專題，懂人臉辨識程式，也會寫數據分析APP，另外他應該也喜歡打電玩。我猜他可能、或許有接領現金的電腦資訊相關的委託案，又或者是靠販售遊戲虛擬寶物維生，拿到現金之後，花剩的再存入郵局帳戶去扣房租，兩年才存１４筆，感覺只能節儉的活著......，他全身十幾萬的裝備（含煙霧彈）應該也是省吃儉用存很久。

網路瘋傳張文與中共「第五縱隊」有關，網紅四叉貓分析內幕，揭疑似張文的資金來源。（圖／翻攝畫面）

四叉貓並猜測，張文受到別人（對岸）指使或收買的可能性不高，你看對岸收買網紅去罵人的月薪都不止這些了（亂指），如果真的是對岸要花錢買死士，應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂吧。結果張文赴死前最豪華的享受......，竟然只是台北車站二樓美食街的680元排？總之有更多證據出來之前，我只能先懷疑不採信。

四叉貓最後強調，我講白一點，如果張文真的是對岸死士，結果赴死前吃最豪華的是６８０元牛排，他還不敢點最貴的那個！傳出去將來誰要當對岸死士啦。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

