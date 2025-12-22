張文遭瘋傳是「第五縱隊」中共指派！國安局點名2機關：掌握中

政治中心／綜合報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈隨機砍殺3人，在警方圍捕下墜樓身亡。事後警方從他的雲端硬碟驚見，他疑似早在半年前就著手策劃，包括多次場勘、制定完整計劃、犯案前縱火燒掉租屋，加上中國媒體在張文仍在攻擊時疑似「提前報導墜樓」，一夕間瘋傳張文可能是中共「第五縱隊」的陰謀論。面對外界各種揣測，國安局副局長陳松吉點名2單位，一切將由他們對外說明。

據悉，張文因事前準備、事後犯案計劃縝密，一度被瘋傳可能是受到中共指示的「第五縱隊」。面對網路各種傳言，陳松吉今（22日）質詢前受訪透露，目前該案仍在偵辦中，「一切由地檢署、或者是警政單位對外說明跟回應。」至於國安系統目前對張文金流的掌握進度，陳松吉則指出，「如果有任何需求、會協請國安情報團隊，協助警政單位來釐清該案」，同時強調「我們都有掌握當中」。

廣告 廣告

張文遭瘋傳是「中共指派第五縱隊」！國安局點名2機關：我們都有掌握中

對於張文被瘋傳是「第五縱隊」，國安局副局長陳松吉回應了。（圖／翻攝「臺灣嘉義地方檢查署」官網）

回顧張文犯案過程，19日下午約3時許，他先在中山區林森北路住宅縱火，短短數分鐘轉往長安東路一段，接連點燃停放在路旁的汽車與機車，不到1小時出現在自己於中正區公園路租屋燒雜物；接連引發火警讓附近警消四處奔走。下午5時25分，張文來到北捷北車M7出口丟煙霧彈與汽油彈、一度又要縱火，但被英勇的余家昶阻止打壞計劃、竟持刀攻擊導致對方不治，偽裝成一般民眾逃出來後、到中山區南京西路一間旅館暫時躲藏，讓警方難以掌握行蹤。直到晚間6時39分，張文再度現身中山商圈，先在馬路上丟擲煙霧彈，再持刀隨機攻擊路人，最終被警方包圍下衝上6樓一躍而下，送醫後宣告不治。

張文遭瘋傳是「中共指派第五縱隊」！國安局點名2機關：我們都有掌握中

張文現在多處縱火，再接連到台北車站、中山商圈隨機砍人，最終墜樓宣告不治。（圖／翻攝畫面）

整起事件歷時僅3小時、卻造成4死悲劇。警方事後調查指出，初步判定張文沒有共犯，據《三立新聞網》報導，警方前往住處搜索、在雲端影碟中發現相當縝密的犯罪計畫書，除了寫下作案方式與地點，連執行當天的休息、用餐時間都安排好。而且在為期半年的準備其中，張文生活相當低調、且有反偵察意識，除了平時不用手機，筆電與iPad都連接WIFI，消費都是現金支付、避免被查出金流，而且也多次搜尋2014年犯下捷運隨機殺人案的鄭捷相關新聞，種種細節震撼社會。

原文出處：張文遭瘋傳是「中共指派第五縱隊」！國安局點名2機關：我們都有掌握中

更多民視新聞報導

北捷案英雄「余家昶」才該被記住！他籲：別再提凶手名字

中國又嗆聲：撤回「台灣有事」！日本防相「帥回1句」網嗨翻

北捷大屠殺釀3死！犯嫌張文父母悲痛現身：2年沒聯絡

