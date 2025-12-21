張文遭起底曾任空軍 同梯爆疑想快退伍「故意酒駕」

在捷運台北車站、南西商圈犯下隨機殺人案的凶嫌張文，遭起底曾擔任空軍志願役士兵，但同梯弟兄透露，張文在軍中人緣不佳且經常鬧事，疑似為了快速退伍而自導自演酒駕，最終在民國111年3月遭軍方汰除。

在台北車站、南西商圈犯下隨機殺人案的凶嫌張文 ，遭起底曾擔任空軍志願役士兵。（圖／警方提供）

根據同梯弟兄說法，張文入伍後不久就發現軍中生活與預期不符，變得沉默寡言，並在不到一年的時間內就極力想要退伍。同梯弟兄進一步指出，他當年在松指部服役，擔任無線電中隊譯電兵，專長則是步槍兵，負責無線電架設工作。

同梯透露，張文到了隊上半年就不斷鬧事、上退伍報告，又疑似刻意在民國111年2月份休假時酒駕外出被逮，因此被要求手寫悔過書，並在3月遭軍方汰除。

