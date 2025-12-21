張文遭起底永平工商、虎尾科大畢業！校方回應

張文背起底畢業於桃園市永平工商及虎尾科大。圖／翻攝畫面

北市19日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文先後於捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀砍人，造成4死11傷，事後張文墜樓身亡，而其身分也被起底，畢業於桃園市永平工商及虎尾科大；對此校方回應。

張文身分背景遭起底，為桃園市永平工商學生，根據媒體報導，張文就讀餐飲科，在校成績優異，包括3年來累積4支小功、25支嘉獎，沒受任何處分，學年平均成績都超過85分，相當不容易，同時擔任班級幹部；雖性格較為孤僻，與同學互動較少，但有同學需要幫助，張文不會拒絕，當時也沒有出現偏差行為。

廣告 廣告

虎尾科大證實張文為「109年度畢業校友」。圖／虎尾科大官網

另外傳出張文畢業於虎尾科技大學資訊工程系，校方證實其為「109年度畢業校友」，校方指出，犯嫌在校修業期間，學業與操行成績皆為正常，並無學習與品行上的落後與偏差情況出現，輔導單位資料中也未曾有相關異常輔導紀錄；惟張文畢業後未曾與母校師生互動聯繫，也未於畢業後再參加校內相關活動，對於本次事件深感傷痛與遺憾。虎尾科大強調，「針對本案，本校將不再發表任何言論」，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主。

而張文老家位於桃園市楊梅區，第一時間警方前往帶張文父母北上詢問，並展開搜索，父母面對媒體追問沉默不語；至於張文哥哥，平時於高雄工作，案發後高雄市刑大前往其住處訪查，疑似因已得知張文犯案消息，見警方上門似乎早有預料，不過哥哥表示，包括父母等家人，約有5年沒有與弟弟聯繫，不清楚期間生活狀況，高雄警方查證後確認，張文哥哥與此案並無關連。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

參考資料？作家驚北捷恐攻地點「幾乎一樣」 漫畫內容曝

家樂福18歲員工跳舞影片爆紅！店長決定「聘請保全保護她」

57歲余先生為阻張文喪命 15年老友現身：他永遠幹勁十足「是一位好先生、好爸爸」