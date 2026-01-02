張文遭霸凌全是假？警揭「4大步驟」已選好最終站

社會中心／饒婉馨報導

台北捷運及中山商圈去（2025）年12月19日傍晚發生震驚社會的隨機殺人案，嫌犯張文在北捷台北車站與中山站無差別砍殺民眾，造成4死11傷慘劇，最終張嫌於誠品南西店墜樓身亡。雖然外界流傳張文生前曾遭霸凌，不過經由專案小組訪查沒有實際根據，且張男筆電遭焚毀、加密無法破解，無法確認犯案動機。然而警方公布張男的「4大行動」，證實其早已周密計畫好縱火與隨機砍人，並把誠品6樓當作自己的人生終點。

事發後出現一封署名「張嫌兄長」手寫信，說道張文生前遭遇，並向被害者家屬道歉。（圖／民視新聞資料照）

警方專案小組近期全面清查張文朋友圈與金流動向，並訪查前同事、家屬及大學同學，試圖釐清犯罪動機。調查結果顯示，並未發現張男曾遭霸凌的具體事證；警方最終認定，張文係因長期自認「成就不如預期」，在自我認知受挫與巨大壓力下，性格逐漸孤僻並斷絕對外聯繫。此外，警方發現張男父兄皆為工程師，母親則是傳產會計師，屬於高知識分子家庭。然而，張文與兄長長期感情不睦，甚至長達五年未曾聯繫；事發後，社群平台上流傳一張署名「張嫌兄長」的卡片，內容暗指張男曾於校園及軍中遭受霸凌，引發外界關注。但警方比對相關證言後，懷疑該卡片內容恐為兄長的「自我臆測」。對此，警方表示，張嫌最終選擇以殘忍手段犯案的確切動機，至今仍難以完全斷定。









警方在張文租屋處內尋獲其筆電，卻無法解開他高強度加密系統，因此無法判斷他的犯案動機。（圖／翻攝畫面）

警方數位採證指出，張男於案發當天在租屋處惡意縱火燒毀筆電，即使鑑識人員發現硬體幸運未被受損，但其高強度加密令原廠技術人員也無法破解，因而失去存取內部資料之機會。目前警方掌握的關鍵證據，來自張男雲端資料的犯案計畫，足見張男心思縝密；從縱火時間、投擲煙霧彈到休息及用餐時間都已列入安排，唯獨沒有規劃「逃生路線」。

警方整理出張男的4大行動步驟：

1. 縱火燒毀租屋處所有物品，表示沒有回頭路。

2. 計畫於台北車站裡投擲煙霧彈、汽油彈製造恐慌及傷亡

3. 轉往中山站外隨機砍人。

4. 誠品南西店6樓被張嫌設為此行動的最後一站。





張文早已計畫好犯案行動的每一步，令人髮指。（圖／翻攝畫面）

警方還原案發過程表示，張文先於中山區連續縱火企圖分散警力、消防救援量，隨後便攜帶汽油、煙霧彈與刀械前往台北車站M區出口。他原定在此投擲爆裂物，卻被57歲余家昶挺身阻止，迫使計畫改變，而未在站內引爆；張文接著轉往中山捷運站外、誠品南西店進行隨機砍人行動，釀成3死11傷悲劇；鑑識報告顯示，張文全程皆瞄準被害人致命處攻擊，可見其殺意堅決。最後，張文便脫下身上防護衣物走向6樓平台墜樓身亡，警方進一步確認，他早已選定該處為其結束生命的「終點站」。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：張文北捷隨機殺人偵查報告出爐 查無遭霸凌實證「4大行動」早選好最終站！

