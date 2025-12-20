張文選「30公分雙面刃」太狠！3死者皆一刀斃命 2人加護病房觀察中

台北捷運台北車站及中山商圈昨天（19日）發生重大隨機殺人事件。（圖／翁靖佑攝）

台北捷運台北車站及中山商圈昨天（19日）發生重大隨機殺人事件，凶嫌張文持刀攻擊路人，遭圍捕後在誠品南西店墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷。據悉，張文所持的刀械長度達30公分，且雙面開刃，3名死者都是一刀斃命，顯示其早預謀隨機殺人，令人不寒而慄。目前，2名傷者仍在加護病房觀察中。

警方調查，張文昨天先在捷運台北車站M7出口B1通道點燃疑似自製燃燒物，並投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊試圖制止的余姓男子，刀刃從左肩刺入，並捅破左肺直達左心房，造成余男當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不治。

廣告 廣告

張男犯案後隨即轉往捷運中山站一帶，在站外朝路中央投擲煙霧彈後，朝著蕭姓機車騎士頸部猛刺1刀，傷者頓時血流如注，即便救護人員及時將其送醫，仍宣告不治。張男犯案過程中似乎一度察覺有人追趕，隨後跑進誠品南西店，搭乘手扶梯到2樓並再度攻擊多名顧客，造成王姓男子失血過多身亡。

警方初步調查，張男所持刀械長度約30公分，且雙面開刃，極易造成穿刺傷，屬高危險性刀具，加上3名死者幾乎都是一刀斃命，顯示他早已預謀隨機殺人。

傷者之中，23歲蔣姓男子及32歲汪姓男子傷勢較重，目前仍在加護病房觀察治療；另有數名女性傷者分別受到臉部、肩部及腰部刀傷，所幸傷勢相對穩定，仍需住院觀察。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

張文隨機殺人墜樓亡！廢死聯盟才喊「剝奪受刑人未來太殘忍」 貼文被嗆爆

恐攻釀4死「張文詳細時程表曝光」 4度縱火、5次換裝砍完人還回飯店補彈藥