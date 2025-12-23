張文遺體下午2點解剖 父母將現身向大眾道歉

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持刀隨機揮砍，釀成包括他本人在內共4人死亡、11人受傷的重大悲劇。張文遺體將於今（23）日下午2點將對進行解剖，以釐清是否涉及毒藥物反應，並進一步追查其犯案動機。據了解，張文父母也將到場，解剖結束向社會大眾道歉。

北捷隨機攻擊案嫌犯張文遺體將於今（23）日下午2點將對進行解剖，據了解，張文父母也將到場向社會大眾道歉。（圖／網友＠mon_dailyrecords授權提供）

據悉，張文父親為退休的竹科工程師，母親任職傳統產業會計，哥哥同樣是工程師。張文高中時曾就讀餐飲科系，希望未來成為廚師，但疑似未獲家人支持，升學後轉而就讀資訊相關科系。

廣告 廣告

《三立新聞網》引述知情人士說法，張父期望兩名兒子皆從事工程領域，但張文學業表現不如哥哥，對資訊工程也缺乏興趣，父子關係因此緊張；加上張文對哥哥成績優異、獲得較多家庭資源心生忌妒，兄弟關係日漸疏離；母親是與張文最為親近的人。

張文遭軍方汰除後，2023年曾赴台中擔任保全工作，疑因不適應環境及與同事發生衝突，任職約1年後離職，隨後北上租屋，卻長期無固定收入。警方調查發現，張母自2023年起陸續匯款資助其生活，並代為支付罰單、電話費等支出，3年來共匯款約82萬元。未料最終仍發生駭人命案，警方目前仍持續釐清其犯案動機。

更多FTNN新聞網報導

追張文關鍵死因 北檢安排明日解剖遺體

北捷殺人犯張文今解剖！犯案動機、資金來源成謎 警設立檢舉專線

張文錢從哪來？無業靠母「近3年匯82萬」 金援全變成犯案武器

