張文遺體今將解剖 爆出有「紅粉知己」警急尋

殺人魔張文犯下連串大案，最後跳樓結束生命，遺體今天（23日）解剖，而他也被爆出有位「紅粉知己」，警方已經掌握其身分，正全力尋人準備請「她」協助調查，釐清張文的犯案動機。

張文被爆出有紅粉知己。 （圖／警方提供）

墜樓身亡的張文原因為何目前仍未定論，有說他畏罪跳下，跳樓前還特地把護具、戰術背心脫掉，合乎一般跳樓自殺者會先把隨身物品擺好再跳的「常理」，但警方也有說法，表示調查到現在，張文若真是要跳樓自盡，何需事先到誠品南西店「場勘」，明顯就是想規劃「逃生路線」，最後疑似因為天色昏暗視線不良逃跑失敗才功敗垂成，永遠離開這世間，目前傳出有「紅粉知己」，也讓辦案人員更加堅定認為他有「牽掛的人」，沒有要自殺，現在正全力尋人，要請「她」來釐清案情，是否是張文單戀、還是兩人曖昧，或是真的已經交往中，仍有待找到人以後繼續釐清。

張文父母離開派出所。 （圖／中天新聞）

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

張文上網購賣的煙霧彈。 （圖／警方提供）

警方查扣張文犯案用的兇刀「Toothpick Knife」。（圖／翻攝畫面）

