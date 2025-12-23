張文遺體今解剖釐清死因 父母下午將出面致歉

27歲男子張文在北車、中山隨機攻擊後，從百貨頂樓墜落身亡，而他的犯案動機、有沒有共犯等，整起事件還有很多疑點，檢察官今（23）日下午偕同法醫進行遺體解剖。張文的父母稍早也抵達殯儀館，預計解剖結束後將向社會大眾道歉。

張文父母抵達殯儀館，預計下午將出面向社會大眾道歉。圖／台視新聞

據了解，張文一家家境偏小康，爸爸是竹科工程師退休，媽媽是一名會計，兩人退休後都有從事外匯投資，且哥哥也是一名工程師。張文遭軍方汰除後，雖然2023年曾赴台中擔任保全工作，但工作期間幾乎不與住戶互動，常被反映沉迷打電動；還曾與一名早班同事發生衝突，最後工作僅2月就離職。

張文之後就沒有穩定工作，從去年6月開始就沒有任何薪資申報紀錄，支出幾乎都是媽媽金援，約每3個月給予張文3萬至6萬不等的金額，累計匯入約37萬元；另也曾透過打零工維生，但最後張文卻將這筆積蓄用來購置犯案工具，帳戶花到僅剩39元。

