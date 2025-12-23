張文遺體今解剖釐清死因 父母到場協助相驗

張文父母抵達第二殯儀館。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲男子張文在台北捷運犯下連續攻擊案，犯案後自百貨公司墜樓不治，共造成4死11傷，為了釐清張文是否被毒藥物影響、或有其他原因，法醫今日下午在台北市立第二殯儀館解剖張文遺體，張文父母也到場協助。

張文父母今日下午1時40分許抵達二殯，2人戴漁夫帽及鴨舌帽、口罩現身，徑直步入解剖室。

警方今日也證實，張文金流沒有異常狀況，帳戶主要匯入金額都是來自母親。他母親除了在近2年每季匯3萬元給他，還曾另外匯了10萬與45萬元2筆大額款項，近2年母親的資助達82萬元。

張文父母抵達第二殯儀館。(記者鄭景議攝)

