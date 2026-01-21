張文遺體發還 哥曝怕他婚禮殺人

台北地檢署上周偵結1219張文隨機殺人案，參與張文犯罪動機鑑定的中正大學犯罪防治系教授許華孚21日說，張文多年前就有暴戾性格，連親哥哥都怕他，甚至不敢邀他參加婚禮，擔心張文在婚禮殺他們夫妻。另，北檢已於16日通知張文父母領取死亡證明，發還張文遺體。

許華孚表示，一開始曾想將張文殺人案界定是「恐攻」，但因恐攻在全球有嚴格的定義，且台灣是個非常淺碟式的社會，若確定是恐攻，民眾會極度驚恐。最終學者共同討論，將張文定義為孤狼，屬「表達式的暴力犯罪」，且確實崇拜鄭捷。

廣告 廣告

許華孚說，張文與家庭斷絕聯繫，連去年結婚的哥哥都跟媽媽說，「不要找張文來」。因為怕張文會殺他或殺他太太。據了解，警方找張文哥哥製作筆錄時，張文哥哥就提到「很怕張文」。

張文哥哥告訴警方，張文國三、高一時性格丕變，高一那年發生鄭捷案後，張文常把「殺人」掛在嘴邊，動輒說「要是我，就把他殺了！」起初以為是開玩笑，但後來發現張文眼神不對勁，甚至恐嚇「別以為你是我哥，我就不敢殺你！」

案發後，有署名「張文哥哥」的道歉信貼在誠品南西店外，張文哥哥向警方證實，那封信是他口述，由妻子撰寫，信中說的「霸凌」，其實是聽母親轉述，並非自己了解的實情。警方經詢問張文同學、同袍、同事上百人，都證稱張文沒有被霸凌。張文哥哥向警方說，很難解釋張文給人那種「危險」的感覺，他結婚不敢邀請張文，真的害怕張文會在婚禮上殺人。

另，中正大學犯罪研究中心針對民國114年警察重點施政作為的民眾滿意度調查，結果顯示，民眾對自家附近及社區治安滿意度達86.35％；相較之下，僅48.56％認為當前「整體治安」良好，打詐滿意度為65％。學者表示，治安觀感易受重大治安事件影響，不能抹煞警察的努力。