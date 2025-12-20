張文遺體相驗完畢 父母神情凝重未致歉不發一言離開

記者莊淇鈞／台北報導

張文的遺體相驗結束後，其父母迅速搭上警車離開。（圖／翻攝畫面）

現年27歲的隨機殺人恐攻嫌犯張文，昨天（19日）晚間，拿煙霧彈及刀械在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，隨機攻擊釀4死11傷，最終墜樓身亡。今天（20日）早上，張文遺體在北市懷愛館相驗，其父母提早半小時到場，檢察官及法醫準時到場對張文遺體進行相驗，歷時約2小時後，檢察官及法醫先離開，而張文的父母則從另個出口迅速上警車離開，過程中對於媒體問到「是否要向受害者致歉？」2人神情凝重不發一言。

張文犯案後被警力追捕，一路逃往西南誠品頂樓，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文因妨害兵役，遭桃園地檢署通緝，昨（19日），他先是於下午3點多，涉嫌縱火燒毀多台汽機車，之後帶著防毒面具，前往北車及捷運中山站、誠品南西店犯案，北車57歲余姓民眾、中山站37歲的蕭姓保全、西南誠品的37歲王姓男顧客，都遭遇攻擊身傷重不治。張文一路持刀揮砍，被趕來的警力追捕，最終逃上頂樓，監視器也拍下他墜樓前的身影。

警方追蹤張文的犯案軌跡，他於19日下午3時許，涉嫌縱火燒毀多台汽機車，之後騎乘Ubike返回中正區，於公園路租屋處變更衣物，又涉嫌縱火燒租屋處，接著離開步行前往捷運台北車站。北車犯案後，張文又逃往大同區南京西路某旅館，之後再度離開，步行前往中山捷運站，並持刀進入誠品南西店犯案，最後逃往頂樓，墜樓身亡。

警方調查指出，張文共使用17顆煙霧彈、還有12個汽油彈尚未使用的，於張文旅館房間內，發現尚未使用的23瓶汽油彈，於租屋處查獲24個煙霧彈空盒，查獲刀械13把（租屋處5把、旅館1把 ），張文犯案時，攜帶了7把刀，不過於頂樓只發現4把，其餘恐因墜樓掉落其他地方。

