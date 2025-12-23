張文遺體解剖揭內幕 檢測「體內殘留物」釐清墜樓真相

恐怖攻擊凶嫌張文父母抵達解剖中心。（圖／TVBS）

北捷恐怖攻擊嫌犯張文的遺體於23日下午2點半進行解剖，檢方主要目的是檢測其體內是否殘留酒精、藥物或毒品，以釐清其生前狀況。張文父母在解剖前30分鐘抵達現場，在台北市警方陪同下，低頭快步走進解剖室，全程未發一語。解剖程序由台北地檢署檢察官帶隊，與法醫一同進行，歷時約2小時，但檢方對解剖結果保持沉默，未對外透露細節。

雖然已確認張文死因為墜樓身亡，但解剖仍有其必要性。法醫高大成表示，解剖主要是檢測有無吸毒或其他特殊毒藥物反應，例如酒精或可能導致人格分離的藥物。若這些檢測結果均為陰性，則可能是反社會人格，或是有他人在背後指使。高大成進一步解釋，遺體狀況也能反映墜樓情形，若頭部受創可能表示畏罪自殺，若腿部斷裂則可能顯示逃跑意圖仍存在。

解剖完成後，遺體可以發還給家屬，但完整的檢驗報告需要一至兩週時間才能出爐。此次解剖將有助於釐清張文案發前的身體狀態及墜樓細節，然而，張文策畫恐怖攻擊的真正動機仍是未解之謎。在解剖進行時，檢察官與法醫結束後從另一出口離開，避開了在場等候的媒體。整個解剖過程嚴謹進行，旨在為這起震驚社會的事件提供更多事實依據。

