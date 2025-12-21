張文遺體23日解剖 釐清是否受「這些因素」影響

即時中心／温芸萱報導

前（19）日北捷台北車站、中山站一帶發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文涉嫌投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，犯案後逃往誠品南西頂樓墜樓身亡。整起事件含嫌犯在內共4死11傷，震撼社會。檢警表示，為釐清是否受毒藥物或其他因素影響，張文遺體將暫冰存，預計23日解剖。

前日晚間，27歲男子張文在北捷台北車站、中山站一帶，先後投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，隨後逃往誠品南西頂樓，最終墜樓身亡。整起事件造成含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼社會。

檢警昨日前往第二殯儀館進行相驗。由於仍需釐清張文是否受到毒藥物或其他因素影響，或是否另有其他因素介入，檢察官指示暫時將遺體冰存，預計23日下午2時會同法醫進行解剖，以進一步確認死因。至於其餘3名被害人，家屬對死因均無異議，相驗後已領回遺體，著手處理後事。

據了解，張文墜樓後，警方一度將其父母帶回北部協助調查，昨日凌晨離開。面對媒體追問，2人全程未發一語。家屬透露，已2年多未與張文聯絡，對其近況並不清楚，接到警方消息才得知兒子做出這種行徑，住在高雄的哥哥也表示，對弟弟近期狀況毫無所悉，全家人深感震驚。

