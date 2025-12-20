張文還在砍人…中國媒體「提前26分鐘」報墜樓亡？這一幕疑露餡網看毛

社會中心／綜合報導

台北市19日傍晚驚傳北捷隨機攻擊案，27歲男子張文接連在台北車站及中山站周邊行凶，事件共釀成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷，引發社會高度不安。警方追查後指出，張文並非臨時起意，而是自當天下午接近4時起，就陸續涉及多起縱火與暴力行為，整段犯案歷程橫跨超過3小時。案件曝光後，也引來中國媒體跟進報導。不過有眼尖網友比對發現，部分中媒早在晚間6時24分便發布「張文墜樓身亡」的相關消息。對照警方公布的行動時間表，張文在晚間6時39分仍現身台北捷運中山站外，投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，導致2人喪命，時間點與中媒報導明顯不符，因而引發網友質疑，直言相關報導內容令人難以理解，彷彿提前掌握結局。

台北市中山區林森北路119巷一處住宅，昨（19日）下午約3時52分突發火警，經警方追查，確認縱火者為張文。短短數分鐘後，他又轉往長安東路一段，接連點燃停放在路旁的汽車與機車，造成多輛車輛及周邊物品被燒毀，警消獲報後立即趕抵現場撲滅火勢。





歲男子張文接連在台北車站及中山站周邊行凶。（圖／翻攝畫面）





未滿一小時，張文於下午4時57分再度出現於中正區公園路20巷一處三樓租屋處，於陽台焚燒雜物，引發新一波火警。警方與消防人員四處奔走處理，但仍未能阻止其持續行凶。下午5時25分，張文將行動地點移至台北捷運台北車站M7地下通道，投擲煙霧彈與汽油彈，正值尖峰下班時段，大量濃煙迅速瀰漫站內，刺鼻氣味讓不少民眾誤以為發生重大火災。





張文於晚間6時40分登上6樓頂樓並卸下裝備，10分鐘後墜樓送醫，晚間7時42分經搶救宣告不治。（圖／翻攝畫面）









期間，一名57歲余姓乘客見狀試圖阻止，卻遭張文持長刀攻擊，左背遭刺傷，傷勢貫穿左肺及相關血管，延伸至左心房，送醫後仍因傷重不治。事後，張文於下午5時39分左右進入中山區南京西路一間旅館暫時躲藏，行蹤一度難以掌握，周邊商圈氣氛緊繃。直到晚間6時39分，他再度現身捷運中山站南京西路出口，先在馬路上丟擲煙霧彈，隨後朝誠品南西店方向前進，並持長刀隨機攻擊路人，接著闖入商場內持續追砍，造成一名37歲男騎士與另一名37歲路人死亡，另有11人受到輕重傷。最終，張文從建築物6樓墜落，送醫搶救後宣告不治。整起事件歷時約3小時才落幕，震撼社會，後續相關善後與調查工作，已由台北市警方及市府全力處理。





中國媒體《看看新聞》早在晚間6時24分就發布影片，內容指出張文已經墜樓。（圖／翻攝自微博）





不過，有網友發現，中國媒體《看看新聞》早在晚間6時24分就發布影片，內容指出張文已經墜樓。然而，若對照警方公布的行動時間軸，張文於晚間6時39分仍出現在台北捷運中山站外，丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，造成2人死亡；直到晚間6時50分，才傳出張文墜樓送醫的消息，前後時間明顯出現落差，等於提前 26 分鐘報導。





有人發現，該媒體平台顯示影片在晚間6時35分及7時28分曾出現編輯紀錄，因此推測相關內容可能是在事件發生後才補上或更新。（圖／翻攝自微博）









相關消息曝光後，網友們看毛留言「不意外。感覺很有計劃很專業。行事前還燒好房子，毀掉證據，就很中國。」、「哇靠！還能提前預知凶嫌墜樓，是故意要讓大家知道這是他們預謀的事」、「很明顯 中共就是知情的」、「果真是第五縱隊」、「太明顯，老招式了」、「這個也太毛」。針對報導時間引發的爭議，也有不同聲音出現，除有網友質疑中媒報導時間過早外，亦有人發現，該媒體平台顯示影片在晚間6時35分及7時28分曾出現編輯紀錄，因此推測相關內容可能是在事件發生後才補上或更新，實際發布與內容編輯時間，仍有待進一步釐清。

張文犯案時間軸

15:40－15:54｜騎乘重機前往中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前，涉嫌連續3起縱火，造成2輛自小客車、3輛重機毀損；隨後改騎乘 YouBike 返回中正區公園路租屋處更換衣物

16:53｜於公園路租屋處再次縱火

16:59｜自租屋處步行前往捷運台北車站，從 M8 出口進站

17:23｜於捷運台北車站 M8 至 M7 出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀攻擊余姓被害人致死，另造成3人受傷

17:55｜步行前往大同區南京西路「千慧旅館」

18:31｜離開旅館

18:37｜在誠品南西店前持刀攻擊，造成蕭姓騎士死亡、1人受傷；隨後進入店內持續揮砍逛街民眾，另釀1人死亡、5人受傷，合計2死6傷；中山交通分隊林姓員警執行交通疏導時發現異狀，與保全人員展開追緝至6樓頂樓

18:40｜犯嫌登上6樓頂樓，並脫下戰術背心等裝備

18:50｜犯嫌自頂樓墜落，送醫急救

19:42｜醫院宣告死亡











《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文還在砍人…中國媒體「提前26分鐘」報墜樓亡？「這一幕疑露餡」網驚：超毛

