張文還有第3波攻擊？聖誕節預訂3天住宿 地點曝光

北捷隨機攻擊事件造成4死，凶手張文不僅在行動前焚燒租屋處，疑似試圖將手機等滅證，更利用了隱密性極高的通訊軟體來隱藏身分。警方調查發現，他25至27日還預訂了另一家住宿，墜樓身亡恐怕並非是他的原始計畫。

警方調查發現，張文從9月底開始就完全沒有任何通聯記錄，他的Line好友名單中更是單調到只有房東與房仲。但在網紅四叉貓從張文過去的大專研究計畫書中發現了他的電子郵件帳號，並進一步查出該帳號曾註冊了通訊軟體Discord。資安律師徐仕瑋解釋，Discord的許多群組屬於私人招募性質，必須要有特定的連結並經過審核篩選才能加入，且使用者大多採用匿名，即便在群組內對話或語音溝通，也難以得知對方的真實身分，這讓警方在追查背後是否有共犯或策劃群組時，面臨巨大挑戰。

就在案情陷入膠著之際，專案小組再度發現令人不寒而慄的新事證。根據《鏡新聞》報導，警方發現張文生前竟然還透過訂房網站，預訂了中山區另一家旅館，預計入住時間為12月25日到27日共3天，讓警方懷疑張文原先可能還計畫在耶誕節當天發動第3波攻擊，墜樓死亡極可能是一場意外。

為了釐清全案真相，警方已宣布設立檢舉專線，呼籲民眾若知悉張文的交往情形、金流來源、行蹤或可疑接觸對象，請撥打02-23817263或110提供情資。

另外，台北市政府社會局表示，為協助近日事件中受到驚嚇與心理衝擊的市民，「安心關懷小站」提供民眾面對面、即時且免費的心理諮談服務，由具合格證照與實務經驗的心理諮商師輪值駐點進駐台北市，協助民眾減輕不安感及穩定情緒，現場也設有祈福小卡，希望透過每個祈福的力量讓社會更溫馨。台北市政府強調，面對突發事件，市府將秉持「即時、就近、全面」的原則，結合專業資源與民間力量，陪伴市民走過不安時刻，持續守護市民的心理健康與生活穩定。

