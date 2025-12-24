張文還有訂另一間中山區旅館？警方清查發現日期為「聖誕節」：訂單因未完成付款被取消

針對北捷台北車站、中山站隨機殺人案，警方正持續擴大追查，據了解，兇嫌張文除了網路預訂犯案前入住、在誠品南西店附近的旅館，再被查出還曾預訂一間同樣位在中山區的另一家旅館，入住時間則是於聖誕節，不過該間旅館的訂單因未完成付款被取消。

張文19日在台北車站、中山站兩處捷運站行兇犯案，期間扔擲汽油彈、煙霧彈，並持長刀攻擊路人，造成三位民眾死亡、11人輕重傷，最後兇嫌人則跑上誠品南西店頂樓墜下身亡。

警方針對張文的犯案動機和經過進行調查，發現其還有在中山區預訂一間旅館，湊巧的是，該間旅館七年前發生過香港情侶箱屍命案，是否真為巧合還須待警方進一步釐清。



據了解，張文預訂該間旅館的時間為本月25日，共入住三天，令人質疑是否為張文本來預想的第三波攻擊，但在警方清查後得知，該訂單因沒完成付款因此被取消；而先前發現的存在雲端的計畫內容也無明確訂出時間點，所以警方也推測可能是一開始選定該間旅館，後續找到犯案入住的那間，才不付款改訂。



除了在張文房間發現存有大量未使用的汽油彈，其Google地圖也皆有標示記號，警方對此研判，張文可能原先計畫在台北車站、中山站兩波攻擊後，再返回旅館拿汽油彈，前往下個地點發動更嚴重的縱火攻擊，因此根據種種跡象推測，張文墜樓死亡可能是意外。

