張文邊緣成魔路1／與外界長期斷聯疏離 張文自訓成孤狼割裂社會
北捷台北車站與中山站19日發生震驚全國的隨機殺人案，凶嫌張文（27歲）墜樓身亡，釀成4死11傷。檢警全面調查張文的背景與犯罪動機，卻發現他的日常與一般人迥異，知情人士透露，張文沒工作、沒朋友、沒使用社群，連Line帳號聯絡人都只有2人；他與父母斷聯2年，跟哥哥也長達五年不曾聯繫，謀劃縝密犯案期間，「把自己訓練成孤狼，邊緣到就算從世界上消失也不會有人知道。」
專案小組案發後全面過濾張文的手機通聯記錄、網路電磁資料，查出張文名下有中華電信及遠傳電信2個門號，其中遠傳電信去年因積欠電信費遭停話，由母親資助代繳後復話，但復話後沒有任何撥接紀錄。
由於張文多半使用租屋處公用wifi上網，中華電信門號偶爾被用來供平板電腦連接網路使用，也同樣沒有通聯記錄，且從今年開始，張文唯一聯絡的人只有公園路租屋處的房東，他每月拍下房租匯款紀錄，透過通訊軟體傳給房東，幾乎沒有任何人際關係。
知情人士表示，同樣27歲的年紀，大多數人可能會找朋友聊天、聚餐、抱怨生活，即便是I人，多數也會瀏覽社群、打線上遊戲等等，但在張文留下的相關紀錄中，卻完全沒有社交活動，「已經不能用『獨來獨往』來形容他，他把自己邊緣化，將日常轉變成精準的時間去執行，可以說這樣的孤狼訓練，最終讓他成為冷血又瘋狂的隨機殺人魔。」
專案小組在張文落腳處起出2台被燒毀的平板電腦，卻沒有找到手機，科偵人員分析電磁資料時，發現他透過網路平台購買犯罪用品、訂房，以及搜尋鄭捷相關資料，也利用Google地圖策畫攻擊地點，上網的目的竟然都是為了隨機殺人計畫，令人不寒而慄。
