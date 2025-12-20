張文配備齊全！ 長刀是「美軍越戰開山刀」

台北捷運站連環殺人案兇嫌張文作案時全副武裝，使用的武器裝備引發關注。根據調查，張文使用的煙霧彈為仿軍用級金屬煙霧手榴彈，這類煙霧彈在網路上售價約400至1000元；而他犯案時揮舞的25公分長刀被生存遊戲玩家辨識為美軍越戰開山刀。警方在張文的落腳處共搜出35顆汽油彈、18顆煙霧彈及13把刀具，顯示其事前已有周密準備。家屬透露，張文自幼熱愛生存遊戲，此次犯案似經過精心策劃。

兇嫌張文配備齊全。（圖／TVBS）

監視器畫面記錄了張文犯案過程，他穿著一身黑衣、戴著防毒面罩，手持煙霧彈行動。據了解，張文使用的是生存遊戲常用的M18煙霧彈，這種仿軍用級金屬煙霧手榴彈（簡稱SG仿真版煙霧彈）在網路上輕易可得，台灣售價約400至1000元，大陸淘寶網則售價約30至50元人民幣不等。生存遊戲玩家表示，這類煙霧彈通常只在大型活動中使用，主要目的是增加臨場感和刺激性。

張文作案用的為生存遊戲玩家大多使用的「SG仿真版煙霧彈」。（圖／TVBS）

而張文持有的汽油彈則被判斷為容易自製物品。在中山站犯案時，張文手持的25公分長刀被生存遊戲玩家辨識為美軍越戰開山刀，此類刀具在網路上價格從數百元到上千元不等，主要差異在於材質。生存遊戲玩家陳先生分析，這種刀具從生存遊戲角度來看屬於業餘等級，但攻擊距離較長，確實是一種危險利器。

生存遊戲玩家。（圖／TVBS）

張文的作案手法顯示其有計劃性，先在台北車站投擲煙霧彈吸引注意，再使用長刀攻擊。家屬透露，張文從小就熱愛生存遊戲。根據警方統計，張文在台北車站犯案時使用了17枚煙霧彈，身上還攜帶12枚未使用的汽油彈；轉往中山站時又使用1顆煙霧彈，當天出門時共配備7把刀。

警方在張文的落腳旅館進一步搜出23枚汽油彈和1把刀，在其租屋處則發現煤油空桶和5把刀。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘認為，不論是一般玩家、承包商或製造商，警政署未來可能需要對這類煙霧彈藥進行列管。隨著張文擁有的裝備細節曝光，顯示僅靠網路購物就能組建相當規模的軍火庫，未來是否實施實名購買或列管措施，將成為相關單位的重點考量。

