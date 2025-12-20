張文配備齊！18顆煙霧彈、35顆汽油彈 打扮似生存遊戲角色

台北市發生一起嚴重的隨機砍人事件，犯嫌張文在台北車站、中山站等地點先扔擲煙霧彈後進行隨機砍人攻擊。犯案時，張文全副武裝，身著黑衣、戴著防毒面罩，並攜帶多個煙霧彈及多把刀具。警方後續在其相關活動地點查獲大量未使用的汽油彈、各式刀具及煙霧彈。專家分析指出，張文使用的裝備與生存遊戲玩家相似，而這類煙霧彈雖非軍規但取得容易，價格不高，引發社會對此類物品管制的關注。

張文犯案配備齊全。（圖／TVBS）

這起隨機砍人事件中，犯嫌張文先點燃煙霧彈往地上一扔，製造出白煙的恐慌場景，接著再進行隨機砍人。在犯案過程中，張文的裝備十分齊全，不僅全身穿著黑衣，還戴著防毒面罩，手上拿著煙霧彈，並拖著一個裝滿煙霧彈的滾輪箱，還發現生存遊戲使用的M18煙霧彈。

射權會理事長陳同心表示，從張文身上的裝備可以判斷，他應該是生存遊戲的玩家。陳同心指出，張文使用的頭盔、護具、腰帶、護目鏡、對講機等裝備，以及他能夠購買到M18 Airsoft（BB槍專用的煙霧彈），都清楚顯示他是一名發燒友玩家。他還提到，張文身上的加壓綁腿是為了在跑步時避免抽筋，而通常只有玩家才會知道M18仿真煙霧彈，使用這類物品是為了增加生存遊戲的真實感。

關於煙霧彈的成分，陳同心認為那應該是白煙，主要成分可能是硝酸鉀、氯酸鉀加白糖，可能還有染色劑。他強調，這類煙霧彈的材料取得容易，可以自行製作，雖然不會引起爆炸，但會導致嗆傷。

警方後續勘查了凶嫌的犯案地點，包括台北車站、誠品南西百貨以及租屋處、旅館等地方。他們查獲了18顆使用過的煙霧彈、35顆未使用的汽油彈，以及媒油空桶。此外，在租屋處還發現長短刀、藍波刀、殭屍刀等共13把刀具。

這類SG仿真版煙霧彈在網路上相當容易購得，價格不高，在淘寶約30至50元人民幣，在台灣生存遊戲店則約900元。雖然凶嫌使用的不是軍規煙霧彈，但其易於取得的特性引發了社會擔憂，若有人模仿這種行為，恐怕會造成更多恐慌。

