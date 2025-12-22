張文酒駕前科卻有良民證當保全 警推測微罪不登載

記者張裕坤、葉信葳／台中報導

張文現在被查出兩年前曾在台中市一處住宅大樓擔任保全，大樓前主委回憶當時張文對人不理不睬，還經常上班玩電腦屢勸不聽，跟同事處不好還彼此互告，當初派遣的保全公司表示，張文在112年拿著良民證來求職，所以予以聘任，但是根據了解張文因為酒駕被空軍汰除，有前科紀錄怎麼又有良民證呢？

張文曾在台中擔任保全。

犯下北捷殺人案的張文現在被查出112年的時候曾在台中這棟社區大樓擔任保全，住戶表示當時張文工作態度不是很好。

大樓前主委出面說明。

大樓前主委：「因為他來上班就是不停打電動，就是我們給他的指令都不做。」

張文在擔任保全時期工作態度不佳。

前主委記得張文曾和同事當眾大吵，只是為了沒吃到住戶送的龍眼，還彼此互告恐嚇。

大樓前主委出面說明。

大樓前主委：「白天班的不給他錢，就是吵架很大聲，然後白天班就控告他說恐嚇還是什麼。」

張文只做了三個月保全就離職。

後來因為撤告，派任他的保全公司表示張文當初是拿著良民證入職的，根據了解，張文在111年2月服役期間酒駕，3月遭空軍汰除，4月25號拿著良民證入職保全，警方安全查核顯示合格，他只做了三個月就離職。

良民證法條。

俗稱良民證的警察刑事紀錄證明規定，有七種刑事案件紀錄不會記載。

台中保全發展協會理事長江昆洲：「因為現在目前有放寬，他已經執行完畢或是他已經繳納罰金，他在安全查核名冊不會顯示。」

正規保全業者指出，也有不法集團找良莠不齊的人員，以領現金的方式當保全，俗稱現金班，但弊病是沒有薪資稅務紀錄、流動性高、沒有完整訓練，還規避背景審核，被公會大力宣導禁止。大樓住戶私下表示，警方曾來找過張文的保全前同事調查他的過往，包含與人爭執險些對簿公堂的情節，令住戶們議論紛紛。

