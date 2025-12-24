張文金主不只媽媽！還能存錢 訂閱血腥漫畫

張文沒工作，就靠媽媽2年多內給的82萬在台北生活。（圖／東森新聞）





張文沒工作，就靠媽媽2年多內給的82萬在台北生活，但警方卻發現，他的戶頭有幾次的小額存款，懷疑他有在打工，希望民眾提供線索。警方還發現，張文花錢訂閱血腥漫畫、甚至砸約10萬買高檔電競筆電，金錢來源不只媽媽，到底還有誰給他錢？警方追查中。

警方調查，張文的郵局戶頭裡面，有小額存款，都是他自己到ATM來存，每次存幾千到幾萬元不等，懷疑他其實有在工作。

因為算一算，張文媽媽30個月內，總共匯給兒子82萬，但張文光是在台北租房，一個月就要一萬七，還入住誠品南西旁邊的商旅，警方甚至還在他的租屋處，發現一台高級筆電。



張文買的就是華碩ROG電競筆電，是2023年推出的旗艦機種，搭載Inteli9處理器，4090顯卡，都是當年最高規格，市價高達新台幣9萬至12萬元，專攻專業電競玩家市場，不過資安層級也相對很高，難以輕易破解。

廣告 廣告

除了買筆電之外，警方還在張文的電子郵件裡面，發現血腥漫畫的訂閱通知，同樣也是一筆花費。



不過警方確認他的郵局提款卡，是簽帳金融卡，並沒有使用信用卡，也沒有用媽媽的，但他竟然能買高級筆電，還能小額存款，因此才懷疑他有在工作，同時也希望民眾提供事證，儘快釐清張文全部的金流。

更多東森新聞報導

黃國昌涉貪大破口！台派金主應訊承認匯款千萬

美國生技創投ATP聲請破產 深陷億萬富豪金主資金糾紛

超狂國小畢旅京阪5日遊只收5千元！金主身分曝光

