張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解

社會中心／林昀萱報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終在晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

廣告 廣告

事發後警方連日追查張文金流，發現張文2023年8月自保全公司離職後即無收入，支出全倚賴當保全收入存款及家屬金援。張母擔心兒子生活困難，先是於2023年3月間，匯款45萬元給張文，之後自2024年1月起，每隔3個月匯款3到4萬元，其中某次匯款，為2024年12月底到2025年1月初，4天密集匯款10萬元，3年下來總共金援張文82萬元。

據《東森新聞》報導，警方還發現，張文戶頭還有幾次小額存款，每次由ATM存入幾千元到幾萬元不等，懷疑他其實有在打工。且張文光是在台北租房一個月就要1萬7千元，加上他還砸下10萬購買2023年推出的旗艦款電競筆電，並訂閱血腥漫畫、利用網路購物平台購買煙霧彈等犯案工具，金錢來源可能不只母親，也希望民眾能夠提供事證協助警方儘速釐清金流全貌。

另外，在張文租屋處尋獲、遭焚毀的華碩ROG頂規電競筆電，雖硬碟硬體完好，但因受Windows「BitLocker」加密技術保護，經刑事局求助原廠與微軟均無解。針對這具要價逾10萬、可能藏有犯案動機的「黑盒子」，警方決定採「暴力破解」手段，逐一測試48位數密碼組合以釐清真相。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組

這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝

炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光

淡出不留戀／獨家！帶出遊互相陪伴 張菲惜情照顧經紀搭檔

